Оккупанты начали применять запрещенное оружие на севере Харьковщины — Саранцев
На севере Харьковщины военные РФ в очередной раз за войну против Украины начали применять аэрозольные гранаты К-51, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.
«Позорный факт в отношении оккупантов — это то, что они начали применять в очередной раз аэрозольные гранаты К-51. Это оружие запрещено Женевскими конвенциями. Это уже не первый случай, враг применял его еще в Донецком аэропорту. Всего было более 460 случаев применения этого боеприпаса за всю десятилетнюю войну», — сообщил Саранцев.
Он также отметил, что в направлении села Глубокое противник начал применять против украинских FPV-дронов охотничье оружие.
Саранцев рассказал, что в течение нескольких последних дней враг уменьшил количество штурмов и одновременно увеличил число обстрелов украинских позиций. При этом идет пополнение российского войска из резерва, с других направлений, также осуществляются внутренние ротации.
Читайте также: Более полутысячи обстрелов за сутки – новый антирекорд на севере Харьковщины
«Мое мнение — это говорит о том, что противник в определенной степени исчерпал свой наступательный потенциал. И пытается наносить нам поражение именно с помощью огневых средств… Это лишь предположение, прошу заметить, что оккупант готовится к каким-то действиям, где нужно будет задействовать большое количество или штурмовых групп, или их усиленный состав. Поэтому мы готовимся к любому развитию событий», — сказал представитель ОТГВ „Харьков“.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ОТГВ "Харьков", фронт, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Оккупанты начали применять запрещенное оружие на севере Харьковщины — Саранцев»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 21:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины военные РФ в очередной раз за войну против Украины начали применять аэрозольные гранаты К-51, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.".