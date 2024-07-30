Оккупанты начали применять запрещенное оружие на севере Харьковщины — Саранцев

На севере Харьковщины военные РФ в очередной раз за войну против Украины начали применять аэрозольные гранаты К-51, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев.

«Позорный факт в отношении оккупантов — это то, что они начали применять в очередной раз аэрозольные гранаты К-51. Это оружие запрещено Женевскими конвенциями. Это уже не первый случай, враг применял его еще в Донецком аэропорту. Всего было более 460 случаев применения этого боеприпаса за всю десятилетнюю войну», — сообщил Саранцев.

Он также отметил, что в направлении села Глубокое противник начал применять против украинских FPV-дронов охотничье оружие.

Саранцев рассказал, что в течение нескольких последних дней враг уменьшил количество штурмов и одновременно увеличил число обстрелов украинских позиций. При этом идет пополнение российского войска из резерва, с других направлений, также осуществляются внутренние ротации.

«Мое мнение — это говорит о том, что противник в определенной степени исчерпал свой наступательный потенциал. И пытается наносить нам поражение именно с помощью огневых средств… Это лишь предположение, прошу заметить, что оккупант готовится к каким-то действиям, где нужно будет задействовать большое количество или штурмовых групп, или их усиленный состав. Поэтому мы готовимся к любому развитию событий», — сказал представитель ОТГВ „Харьков“.