Саранцев: окупанти почали застосовувати заборонену зброю на півночі Харківщини

На півночі Харківщини військові РФ вкотре за війну проти України почали застосовувати аерозольні гранати К-51, розповів в етері нацмарафону речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев.

«Ганебний факт стосовно окупантів – це те, що вони почали застосовувати вчергове аерозольні гранати К-51. Ця зброя заборонена Женевськими конвенціями. Це вже не перший випадок, ворог застосовував її ще в Донецькому аеропорту. Усього було понад 460 випадків застосування цього боєприпасу за всю десятирічну війну», – повідомив Саранцев.

Він також зазначив, що у напрямку села Глибоке супротивник почав застосовувати проти українських FPV-дронів мисливську зброю.

Саранцев розповів, що протягом кількох останніх днів ворог зменшив кількість штурмів та водночас збільшив число обстрілів українських позицій. При цьому йде поповнення російського війська з резерву, з інших напрямків, а також здійснюються внутрішні ротації.

«Моя думка – це говорить про те, що противник певною мірою вичерпав свій наступальний потенціал. І намагається завдавати нам ураження саме за допомогою вогневих засобів… Це лише припущення, прошу зауважити, що окупант готується до якихось дій, де потрібно буде задіяти велику кількість або штурмових груп, або їхній посилений склад. Тому ми готуємося до будь-якого розвитку подій», – сказав речник ОТУВ „Харків“.