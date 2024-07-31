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Враг продолжил атаковать Великобурлукскую ТГ на Харьковщине: есть пострадавший

Происшествия 19:51   31.07.2024
Елена Нагорная
Враг продолжил атаковать Великобурлукскую ТГ на Харьковщине: есть пострадавший

55-летний мужчина пострадал вследствие вражеского авиаудара по поселку Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.

По данным областной прокуратуры, военные РФ нанесли авиаудар по населенному пункту около 16:20.

В то же время враг из РСЗО обстрелял село Подсреднее Великобурлукской громады. Там поврежден жилой дом, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, около 10:30 российские военные нанесли авиаудар по селу Горяное Великобурлукской громады. Погибла 37-летняя диспетчер Харьковского филиала «Газсети» Инна Замесова. Ее 10-летний сын получил телесные повреждения. Мальчик в больнице. По данным ХОВА, его состояние — среднее. В ГСЧС Харьковщины сообщили: отец ребенка — спасатель. Он приехал тушить пожар после обстрела и оказался на пепелище собственного дома.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 19:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-летний мужчина пострадал вследствие вражеского авиаудара по поселку Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.".