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Ворог продовжив атакувати Великобурлуцьку ТГ на Харківщині: є постраждалий

Події 19:51   31.07.2024
Олена Нагорна
Ворог продовжив атакувати Великобурлуцьку ТГ на Харківщині: є постраждалий

55-річний чоловік постраждав внаслідок ворожого авіаудару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

За даними обласної прокуратури, військові РФ завдали авіаудару по населеному пункту близько 16:20.

Водночас ворог із РСЗВ обстріляв село Підсереднє Великобурлуцької громади. Там пошкоджений житловий будинок, минулося без постраждалих.

Як повідомлялося, близько 10:30 російські військові завдали авіаудару по селу Горяне Великобурлуцької громади. Загинула 37-річна диспетчерка Харківської філії “Газмережі” Інна Замєсова. Її 10-річний син отримав тілесні ушкодження. Хлопчик у лікарні. За даними ХОВА, його стан – середній. У ДСНС Харківщини повідомили: батько дитини – рятувальник. Він приїхав гасити пожежу після обстрілу та опинився на згарищі власного будинку.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 19:51;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річний чоловік постраждав внаслідок ворожого авіаудару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.".