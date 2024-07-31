Ворог продовжив атакувати Великобурлуцьку ТГ на Харківщині: є постраждалий
55-річний чоловік постраждав внаслідок ворожого авіаудару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.
За даними обласної прокуратури, військові РФ завдали авіаудару по населеному пункту близько 16:20.
Водночас ворог із РСЗВ обстріляв село Підсереднє Великобурлуцької громади. Там пошкоджений житловий будинок, минулося без постраждалих.
Як повідомлялося, близько 10:30 російські військові завдали авіаудару по селу Горяне Великобурлуцької громади. Загинула 37-річна диспетчерка Харківської філії “Газмережі” Інна Замєсова. Її 10-річний син отримав тілесні ушкодження. Хлопчик у лікарні. За даними ХОВА, його стан – середній. У ДСНС Харківщини повідомили: батько дитини – рятувальник. Він приїхав гасити пожежу після обстрілу та опинився на згарищі власного будинку.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2024 в 19:51;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річний чоловік постраждав внаслідок ворожого авіаудару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.".