Ворог продовжив атакувати Великобурлуцьку ТГ на Харківщині: є постраждалий

55-річний чоловік постраждав внаслідок ворожого авіаудару по селищу Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

За даними обласної прокуратури, військові РФ завдали авіаудару по населеному пункту близько 16:20.

Водночас ворог із РСЗВ обстріляв село Підсереднє Великобурлуцької громади. Там пошкоджений житловий будинок, минулося без постраждалих.

Як повідомлялося, близько 10:30 російські військові завдали авіаудару по селу Горяне Великобурлуцької громади. Загинула 37-річна диспетчерка Харківської філії “Газмережі” Інна Замєсова. Її 10-річний син отримав тілесні ушкодження. Хлопчик у лікарні. За даними ХОВА, його стан – середній. У ДСНС Харківщини повідомили: батько дитини – рятувальник. Він приїхав гасити пожежу після обстрілу та опинився на згарищі власного будинку.