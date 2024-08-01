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Три школы работают в прифронтовой Купянской громаде на Харьковщине — ГВА

Общество 10:11   01.08.2024
Оксана Горун
Три школы работают в прифронтовой Купянской громаде на Харьковщине — ГВА

Как учатся дети в школах у линии фронта, рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарафона.

«Конечно, офлайн-обучения нет и, к сожалению, не может быть сейчас. Но между тем три образовательных учреждения предоставляли свои образовательные услуги на территории Купянской громады в трех населенных пунктах. Более двух тысяч детей учились там. И те дети, которые находятся непосредственно на территории Купянской громады. Хочу отметить, несмотря на расстояние до линии фронта, разрушения и обстрелы, работает все: и электроэнергия, и интернет, и мобильная связь. Дети… обеспечены необходимыми гаджетами – это ноутбуки, планшеты», — рассказал Андрей Беседин.

При этом он подчеркнул, что обучение под обстрелами и в безопасных местах — это совершенно разные вещи. Так что начальник ГВА продолжает агитировать семьи с детьми выезжать из опасной зоны. Сейчас на территории громады остаются 167 детей — все на правобережье Оскола, где не проводили принудительную эвакуацию.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 августа 2024 в 10:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как учатся дети в школах у линии фронта, рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарафона.".