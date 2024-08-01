Три школы работают в прифронтовой Купянской громаде на Харьковщине — ГВА

Как учатся дети в школах у линии фронта, рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарафона.

«Конечно, офлайн-обучения нет и, к сожалению, не может быть сейчас. Но между тем три образовательных учреждения предоставляли свои образовательные услуги на территории Купянской громады в трех населенных пунктах. Более двух тысяч детей учились там. И те дети, которые находятся непосредственно на территории Купянской громады. Хочу отметить, несмотря на расстояние до линии фронта, разрушения и обстрелы, работает все: и электроэнергия, и интернет, и мобильная связь. Дети… обеспечены необходимыми гаджетами – это ноутбуки, планшеты», — рассказал Андрей Беседин.

При этом он подчеркнул, что обучение под обстрелами и в безопасных местах — это совершенно разные вещи. Так что начальник ГВА продолжает агитировать семьи с детьми выезжать из опасной зоны. Сейчас на территории громады остаются 167 детей — все на правобережье Оскола, где не проводили принудительную эвакуацию.