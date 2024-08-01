Три школи працюють у прифронтовій Куп’янській громаді на Харківщині – МВА

Як навчаються діти у школах біля лінії фронту, розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері нацмарафону.

“Звісно, офлайн-навчання немає і, на жаль, не може бути на зараз. Але поміж тим три освітні заклади надавали свої освітні послуги на території Куп’янської громади в трьох населених пунктах. Понад дві тисячі дітей навчалися там. І ті діти, які знаходяться безпосередньо на території Куп’янської громади. Хочу наголосити: попри відстань до лінії фронту, руйнування, обстріли, працює все – і електроенергія, й інтернет, і мобільний зв’язок. Діти… забезпечені необхідними гаджетами – це ноутбуки, планшети”, – сказав Беседін.

При цьому він підкреслив, що навчання під обстрілами та в безпечних місцях – це зовсім різні речі. Отже, начальник МВА продовжує агітувати сім’ї з дітьми виїжджати з небезпечної зони. Наразі на території громади залишаються 167 дітей – усі на правобережжі Осколу, де не проводили примусову евакуацію.