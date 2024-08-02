Вторая волна «наступления на Харьков»: Коваленко о том, чего добились ВС РФ
Армия РФ после пополнения сил и перегруппировки возобновила наступательные действия в районах Липцев и Волчанска. У оккупантов есть некоторые продвижения, но нет серьезных побед. Подробности сообщил в трансляции на Oboz.ua 2 августа военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
«Все силы и средства российских оккупационных войск сконцентрированы на том, чтобы расширить их возможности по наступлению в направлении на Липцы, а также на Волчанск. Все ресурсы направлены на то, чтобы расширить возможности по охвату Волчанска по направлению Тихое — Волчанские Хутора и Бугроватка – Прилипка. То есть для создания таких условий окружения. Но соответствующего ресурса для реализации этих планов по Харькову им не хватает — даже сейчас, после перегруппировки и начала второй волны их наступательных действий. Если мы посмотрим на общую ситуацию по их продвижению в этих локациях, давайте говорить, как оно есть. Что произошло за последнее время, например, в направлении Липцы? Какие они одержали серьезные победы за последнее время? Фактически, за период их начала второй волны наступательных действий, они не имели каких-либо серьезных достижений почти со второй половины июля. Разве что только в районе села Глубокое они смогли вернуть несколько себе позиций по состоянию с 10 на 11 июля. Вот их результат второй волны наступательных действий», — сказал Коваленко.
Видео: Oboz.ua
В Волчанске ситуация для захватчиков ничем не лучше. Там происходят «качели» — позиции в руинах переходят из рук в руки не просто ежедневно, но иногда в течение нескольких часов.
«9 июля у них было продвижение в городе Волчанск, а уже 10 июля им это продвижение перерезали. Постоянно меняется ситуация в самом городе так, что происходят боевые действия за каждую улицу, за каждый дом, хотя там остались только руины. Процесс «качелей» по каждой улице и по каждому кварталу. Сегодня позицию держат Силы обороны Украины, даже не сегодня, на этот час, через час – российские оккупационные войска (после того, как туда прилетел КАБ). Прошло некоторое время, тактическая авиация села на аэродром, а затем начались контратакующие действия со стороны Силы обороны Украины — позиция снова под нашим контролем», — описал происходящее военно-политический обозреватель.
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Коваленко отметил, что в таких условиях все разговоры о каком либо «еще одном» наступлении РФ через границу, например, в Сумской области, — не более, чем ИПСО. Сил для этого у оккупантов нет.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2024 в 11:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ после пополнения сил и перегруппировки возобновила наступательные действия в районах Липцев и Волчанска. У оккупантов есть некоторые продвижения, но нет серьезных побед. Подробности сообщил в трансляции на Oboz.ua 2 августа военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко".