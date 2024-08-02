Друга хвиля “наступу на Харків”: Коваленко про те, чого досягли ЗС РФ

Армія РФ після поповнення сил та перегрупування відновила наступальні дії в районах Липців та Вовчанська. Окупанти мають деякі просування, але не мають серйозних перемог. Подробиці повідомив у трансляції на Oboz.ua 2 серпня військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Усі сили та засоби російських окупаційних військ сконцентровані на тому, щоб розширити їхні можливості по наступу в напрямку на Липці, а також на Вовчанськ. Усі ресурси спрямовані на те, щоб розширити можливості з охоплення Вовчанська з напрямку Тихе – Вовчанські Хутори та Бугруватка – Приліпка. Тобто для створення таких умов оточення. Але відповідного ресурсу для реалізації цих планів по Харкову їм не вистачає – навіть зараз, після перегрупування та початку другої хвилі їхніх наступальних дій. Якщо ми подивимося на загальну ситуацію по їхньому просуванню в цих локаціях, то говорімо, як воно є. Що відбулося за останній час, наприклад, у напрямку на Липці? Які вони здобули серйозні перемоги за останній час? Фактично, за період їх початку другої хвилі наступальних дій, вони не мали якихось серйозних здобутків протягом другої половини липня. Хіба що тільки в районі села Глибоке вони змогли повернути декілька собі позицій станом з 10 на 11 липня. От їхній результат великої другої хвилі наступальних дій“, — сказав Коваленко.

Відео: Oboz.ua

У Вовчанську ситуація для загарбників нічим не краща. Там відбуваються “гойдалки” – позиції в руїнах переходять із рук в руки не просто щодня, а іноді протягом кількох годин.

“9 липня в них було просування в самому місті Вовчанськ, а вже 10 липня їм це просування перерізали. Постійно змінюється ситуація в самому місті таким чином, що відбуваються бойові дії за кожну вулицю, за кожний будинок, хоча там залишились тільки руїни. Процес гойдалок по кожній вулиці та по кожному кварталу. Сьогодні позицію тримають Сили оборони України, навіть не сьогодні, на цю годину, через годину – російські окупаційні війська (після того, як туди прилетів КАБ). Пройшов деякий час, тактична авіація сіла на аеродром, і потім почались контратакувальні дії з боку Сили оборони України – позиція знову під нашим контролем”, – описав те, що відбувається, військово-політичний оглядач.

Коваленко зазначив, що в таких умовах усі розмови про якийсь “ще один” наступ РФ через кордон, наприклад, у Сумській області, — не більше, ніж ІПСО. Сил для цього окупанти не мають.