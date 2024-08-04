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Обстрелы Харьковщины за сутки: без пострадавших, с пожарами и разрушениями

Происшествия 11:45   04.08.2024
Оксана Якушко
Обстрелы Харьковщины за сутки: без пострадавших, с пожарами и разрушениями Фото: ГСЧС в Харьковской области

За минувшие сутки по Харьковщине россияне применили 16 КАБ, 3 ракеты разного типа, 1 FPV-дрон, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

▪️ 4 августа 00:25 Чугуевский р-н, Чугуевская ТГ, с. Песчаное. В результате обстрела повреждены шесть домов.

▪️ 19:28 г. Харьков, Шевченковский р-н. Обстрелы открытой территории. Без пострадавших и разрушений.

▪️ 23:00 г. Чугуев. В результате ракетного удара повреждена гражданская инфраструктура. Без пострадавших.

▪️ 18:02 Купянский р-н, Кондрашовская ТГ, с. Соболевка. В результате обстрела горела трава.

▪️ 15:22 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, за пределами населенного пункта. В результате обстрела горела трава.

▪️ 15:15 Купянский район, Купянск. В результате обстрела горел частный дом и две хозяйственные постройки.

▪️ 14:52 Купянский р-н, Купянск. В результате обстрела БПЛА горел дом.

▪️ 14:42 Купянский р-н, Ольховатская ТГ, возле с. Приколотное. В результате обстрела горела трава.

▪️ 13:05 Купянский р-н, с. Пристен. В результате обстрела КАБ горела хозяйственная постройка.

▪️ 13:05 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Глушковка. В результате обстрела ФАБ-250 горела трава.

▪️ 12:15 Купянский район, Великобурлукская ТГ, с. Малый Бурлук, за пределами населенного пункта. В результате обстрела горела трава на площади 2,5 Га.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 11:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки по Харьковщине россияне применили 16 КАБ, 3 ракеты разного типа, 1 FPV-дрон, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".