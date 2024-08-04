Обстрелы Харьковщины за сутки: без пострадавших, с пожарами и разрушениями
За минувшие сутки по Харьковщине россияне применили 16 КАБ, 3 ракеты разного типа, 1 FPV-дрон, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
▪️ 4 августа 00:25 Чугуевский р-н, Чугуевская ТГ, с. Песчаное. В результате обстрела повреждены шесть домов.
▪️ 19:28 г. Харьков, Шевченковский р-н. Обстрелы открытой территории. Без пострадавших и разрушений.
▪️ 23:00 г. Чугуев. В результате ракетного удара повреждена гражданская инфраструктура. Без пострадавших.
▪️ 18:02 Купянский р-н, Кондрашовская ТГ, с. Соболевка. В результате обстрела горела трава.
▪️ 15:22 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, за пределами населенного пункта. В результате обстрела горела трава.
▪️ 15:15 Купянский район, Купянск. В результате обстрела горел частный дом и две хозяйственные постройки.
▪️ 14:52 Купянский р-н, Купянск. В результате обстрела БПЛА горел дом.
▪️ 14:42 Купянский р-н, Ольховатская ТГ, возле с. Приколотное. В результате обстрела горела трава.
▪️ 13:05 Купянский р-н, с. Пристен. В результате обстрела КАБ горела хозяйственная постройка.
▪️ 13:05 Купянский р-н, Куриловская ТГ, с. Глушковка. В результате обстрела ФАБ-250 горела трава.
▪️ 12:15 Купянский район, Великобурлукская ТГ, с. Малый Бурлук, за пределами населенного пункта. В результате обстрела горела трава на площади 2,5 Га.
Читайте также: Три человека подорвались на минах на Харьковщине: данные ХОВА и ГСЧС
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, Олег Синегубов, Харьковская область, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Обстрелы Харьковщины за сутки: без пострадавших, с пожарами и разрушениями»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 августа 2024 в 11:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки по Харьковщине россияне применили 16 КАБ, 3 ракеты разного типа, 1 FPV-дрон, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".