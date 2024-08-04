Обстріли Харківщини за добу: без постраждалих, з пожежами і руйнуваннями
Минулої доби по Харківщині росіяни застосували 16 КАБ, 3 ракети різного типу, 1 FPV-дрон, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
▪️ 4 серпня 00:25 Чугуївський р-н, Чугуївська ТГ, с. Піщане. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість будинків.
▪️ 19:28 м. Харків, Шевченківський р-н. Обстріл по відкритій території. Без постраждалих та руйнувань.
▪️ 23:00 м. Чугуїв. Внаслідок ракетного удару пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих.
▪️ 18:02 Куп’янський р-н, Кіндрашівська ТГ, с. Соболівка, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава.
▪️ 15:22 Харківський р-н, Дергачівська ТГ, за межами населеного пункту. Внаслідок обстрілу горіла трава.
▪️ 15:15 Куп’янський район, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок та дві господарчі споруди.
▪️ 14:52 Куп’янський р-н, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу БПЛА горів будинок.
▪️ 14:42 Куп’янський р-н, Вільхуватська ТГ, біля с. Приколотне, за межами. Внаслідок обстрілу горіла трава.
▪️ 13:05 Куп’янський р-н, с. Пристін. Внаслідок обстрілу КАБ горіла господарча споруда.
▪️ 13:05 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу ФАБ-250 горіла трава.
▪️ 12:15 Куп’янський район, Великобурлуцька ТГ, с. Малий Бурлук, за межами населеного пункту. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2,5Га.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріл, Олег Синегубов, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 11:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби по Харківщині росіяни застосували 16 КАБ, 3 ракети різного типу, 1 FPV-дрон, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".