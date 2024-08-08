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Младенец отравился водой из колодца на Харьковщине

Общество 16:35   08.08.2024
Виктория Яковенко
Младенец отравился водой из колодца на Харьковщине Фото: ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения»

На Харьковщине зарегистрирован случай отравления ребенка нитратами.

Как сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения», одномесячного ребенка госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии после употребления воды со сверхнормативным содержанием нитратов из колодца.

«Проведено эпидемиологическое расследование. Результаты лабораторных исследований воды колодца, из которого мать малыша брала воду, выявили превышение содержания нитратов в 1,5 раза по сравнению с нормативным показателем (75 мг/дм3 при норме 50 мг/дм3)», — говорится в сообщении.

В Центре также сообщили, что это уже второй случай отравления ребенка в этом году.

«Это связано с естественно обусловленным высоким содержанием нитратов в подземных водоносных горизонтах на территории Харьковской области и особенностями функционирования организма младенцев», — пояснили специалисты.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 16:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине зарегистрирован случай отравления ребенка нитратами.".