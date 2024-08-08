Младенец отравился водой из колодца на Харьковщине

На Харьковщине зарегистрирован случай отравления ребенка нитратами.

Как сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения», одномесячного ребенка госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии после употребления воды со сверхнормативным содержанием нитратов из колодца.

«Проведено эпидемиологическое расследование. Результаты лабораторных исследований воды колодца, из которого мать малыша брала воду, выявили превышение содержания нитратов в 1,5 раза по сравнению с нормативным показателем (75 мг/дм3 при норме 50 мг/дм3)», — говорится в сообщении.

В Центре также сообщили, что это уже второй случай отравления ребенка в этом году.

«Это связано с естественно обусловленным высоким содержанием нитратов в подземных водоносных горизонтах на территории Харьковской области и особенностями функционирования организма младенцев», — пояснили специалисты.