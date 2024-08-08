Немовля отруїлося водою з колодязя на Харківщині

У Харківській області зареєстрували випадок отруєння дитини нітратами.

Як повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я», одномісячну дитину шпиталізували до відділення реанімації та інтенсивної терапії після вживання води з понаднормативним вмістом нітратів з колодязя.

«Проведено епідеміологічне розслідування. Результати лабораторних досліджень води колодязя, з якого мати малюка брала воду, виявили перевищення вмісту нітратів у 1,5 раза в порівнянні з нормативним показником (75 мг/дм3 при нормі 50 мг/дм3)», – йдеться у повідомленні.

В Центрі також повідомили, що це вже другий випадок отруєння дитини в цьому році.

«Це пов’язано з природно обумовленим високим вмістом нітратів у підземних водоносних горизонтах на території Харківської області та особливостями функціонування організму немовлят», – пояснили спеціалісти.