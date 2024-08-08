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Немовля отруїлося водою з колодязя на Харківщині

Суспільство 16:35   08.08.2024
Вікторія Яковенко
Немовля отруїлося водою з колодязя на Харківщині ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я»

У Харківській області зареєстрували випадок отруєння дитини нітратами.

Як повідомили у ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я», одномісячну дитину шпиталізували до відділення реанімації та інтенсивної терапії після вживання води з понаднормативним вмістом нітратів з колодязя.

«Проведено епідеміологічне розслідування. Результати лабораторних досліджень води колодязя, з якого мати малюка брала воду, виявили перевищення вмісту нітратів у 1,5 раза в порівнянні з нормативним показником (75 мг/дм3 при нормі 50 мг/дм3)», – йдеться у повідомленні.

В Центрі також повідомили, що це вже другий випадок отруєння дитини в цьому році.

«Це пов’язано з природно обумовленим високим вмістом нітратів у підземних водоносних горизонтах на території Харківської області та особливостями функціонування організму немовлят», – пояснили спеціалісти.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 16:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області зареєстрували випадок отруєння дитини нітратами.".