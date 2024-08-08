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Тимошко сообщил, куда прилетели ракеты на Харьковщине, и об обстрелах ночью

Происшествия 09:28   08.08.2024
Оксана Горун
Тимошко сообщил, куда прилетели ракеты на Харьковщине, и об обстрелах ночью

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

Вечером 7 августа в Чугуевском районе слышали взрывы. Тимошко проинформировал о ракетном ударе.

«Чугуев. 7 августа две вражеские ракеты попали по территории леса. Без пострадавших», — написал Тимошко в facebook.

Два обстрела зафиксировали ночью.

«С. Калиново. 8 августа, около 01:10, враг нанес удар по населенному пункту беспилотником. В результате обстрела повреждены два частных домовладения. Без пострадавших. С. Пески-Радьковские. 8 августа около 01:30 войска рф нанесли удары за пределами села. В результате обстрела произошло возгорание лесной подстилки. Информация о пострадавших не поступала», — отметил начальник ГУНП.

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Он также сообщил, что в течение суток под ударами были: Купянск (дрон ударил по служебному авто, без пострадавших); села Глушковка (обстрел из РСЗО «Ураган» повредил объект гражданской инфраструктуры, горела трава) и Светличное (поврежден объект инфраструктуры). В этих случаях обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки".