Тимошко сообщил, куда прилетели ракеты на Харьковщине, и об обстрелах ночью

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко проинформировал о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки.

Вечером 7 августа в Чугуевском районе слышали взрывы. Тимошко проинформировал о ракетном ударе.

«Чугуев. 7 августа две вражеские ракеты попали по территории леса. Без пострадавших», — написал Тимошко в facebook.

Два обстрела зафиксировали ночью.

«С. Калиново. 8 августа, около 01:10, враг нанес удар по населенному пункту беспилотником. В результате обстрела повреждены два частных домовладения. Без пострадавших. С. Пески-Радьковские. 8 августа около 01:30 войска рф нанесли удары за пределами села. В результате обстрела произошло возгорание лесной подстилки. Информация о пострадавших не поступала», — отметил начальник ГУНП.

Он также сообщил, что в течение суток под ударами были: Купянск (дрон ударил по служебному авто, без пострадавших); села Глушковка (обстрел из РСЗО «Ураган» повредил объект гражданской инфраструктуры, горела трава) и Светличное (поврежден объект инфраструктуры). В этих случаях обошлось без пострадавших.