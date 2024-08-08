Тимошко повідомив, куди прилетіли ракети на Харківщині, та про обстріли вночі

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

Увечері 7 серпня в Чугуївському районі чули вибухи. Тимошко поінформував про ракетний удар.

“Чугуїв. 07 серпня дві ворожі ракети влучили по території лісу. Без потерпілих”, – написав Тимошко у фейсбуці.

Два обстріли зафіксували вночі.

“С. Калинове. 8 серпня близько 01:10 ворог завдав удару по населеному пункту безпілотником. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні домоволодіння. Без постраждалих. С. Піски Радьківські. 8 серпня близько 01:30 війська рф завдали удари за межами села. Внаслідок обстрілу сталося загоряння лісової підстилки. Інформація про постраждалих не надходила”, – відзначив Тимошко.

Він також повідомив, що протягом доби під ударами були: Куп’янськ (дрон влучив по службовому авто, без постраждалих); села Глушківка (обстріл із РСЗВ “Ураган” пошкодив об’єкт цивільної інфраструктури, горіла трава) та Світличне (пошкоджений об’єкт інфраструктури). У цих випадках обійшлося без постраждалих.