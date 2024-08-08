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Тимошко повідомив, куди прилетіли ракети на Харківщині, та про обстріли вночі

Події 09:28   08.08.2024
Оксана Горун
Тимошко повідомив, куди прилетіли ракети на Харківщині, та про обстріли вночі

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу.

Увечері 7 серпня в Чугуївському районі чули вибухи. Тимошко поінформував про ракетний удар.

“Чугуїв. 07 серпня дві ворожі ракети влучили по території лісу. Без потерпілих”, –  написав Тимошко у фейсбуці.

Два обстріли зафіксували вночі.

“С. Калинове. 8 серпня близько 01:10 ворог завдав удару по населеному пункту безпілотником. Внаслідок обстрілу пошкоджено два приватні домоволодіння. Без постраждалих. С. Піски Радьківські. 8 серпня близько 01:30 війська рф завдали удари за межами села. Внаслідок обстрілу сталося загоряння лісової підстилки. Інформація про постраждалих не надходила”, – відзначив Тимошко.

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Він також повідомив, що протягом доби під ударами були: Куп’янськ (дрон влучив по службовому авто, без постраждалих); села Глушківка (обстріл із РСЗВ “Ураган” пошкодив об’єкт цивільної інфраструктури, горіла трава) та Світличне (пошкоджений об’єкт інфраструктури). У цих випадках обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 09:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував про наслідки обстрілів Харківської області за добу".