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На Харьковщине нашли опасные пляжи: в воде обнаружили кишечную палочку

Общество 12:09   09.08.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине нашли опасные пляжи: в воде обнаружили кишечную палочку Фото: иллюстративное

В воде реки Берестовая в поселке Зачепиловка и в городе Красноград обнаружили превышение нормы кишечной палочки.

«Остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов в городе Харьков в пределах акватории пляжей «Удянский», Алексеевского лугопарка, Журавлевского гидропарка, Безлюдовского и Петренковского водоемов, Основянского озера, где также длительное время регистрируется сверхнормативное содержание лактозопозитивных кишечных палочек. Это свидетельствует о возможном загрязнении водоемов болезнетворными микроорганизмами и об имеющихся рисках заражения во время купания», — сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

С перечнем пляжей, опасных для купания, можно ознакомиться по ссылке.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воде реки Берестовая в поселке Зачепиловка и в городе Красноград обнаружили превышение нормы кишечной палочки.".