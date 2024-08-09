На Харьковщине нашли опасные пляжи: в воде обнаружили кишечную палочку
Фото: иллюстративное
В воде реки Берестовая в поселке Зачепиловка и в городе Красноград обнаружили превышение нормы кишечной палочки.
«Остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов в городе Харьков в пределах акватории пляжей «Удянский», Алексеевского лугопарка, Журавлевского гидропарка, Безлюдовского и Петренковского водоемов, Основянского озера, где также длительное время регистрируется сверхнормативное содержание лактозопозитивных кишечных палочек. Это свидетельствует о возможном загрязнении водоемов болезнетворными микроорганизмами и об имеющихся рисках заражения во время купания», — сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».
С перечнем пляжей, опасных для купания, можно ознакомиться по ссылке.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, кишечная, палочка, пляж, река, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 12:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воде реки Берестовая в поселке Зачепиловка и в городе Красноград обнаружили превышение нормы кишечной палочки.".