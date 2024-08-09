На Харьковщине нашли опасные пляжи: в воде обнаружили кишечную палочку

В воде реки Берестовая в поселке Зачепиловка и в городе Красноград обнаружили превышение нормы кишечной палочки.

«Остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов в городе Харьков в пределах акватории пляжей «Удянский», Алексеевского лугопарка, Журавлевского гидропарка, Безлюдовского и Петренковского водоемов, Основянского озера, где также длительное время регистрируется сверхнормативное содержание лактозопозитивных кишечных палочек. Это свидетельствует о возможном загрязнении водоемов болезнетворными микроорганизмами и об имеющихся рисках заражения во время купания», — сообщили в ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней».

С перечнем пляжей, опасных для купания, можно ознакомиться по ссылке.