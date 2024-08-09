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На Харківщині знайшли небезпечні пляжі: у воді виявили кишкову паличку

Суспільство 12:09   09.08.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині знайшли небезпечні пляжі: у воді виявили кишкову паличку Фото: ілюстративне

У воді річки Берестова в селищі Зачепилівка та місті Красноград виявили перевищення норми кишкової палочки.

«Залишаються актуальними рекомендації щодо обмеження використання водойм у  місті Харків в межах акваторії пляжів «Удянський», Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера, де також протягом тривалого часу реєструється понаднормативний вміст лактозопозитивних кишкових паличок. Це свідчить про можливе забруднення водоймищ хвороботворними мікроорганізмами та про наявні ризики зараження під час купання», – повідомили в ГУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

З переліком пляжів, які є небезпечними для купання, можна ознайомитися за посиланням.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У воді річки Берестова в селищі Зачепилівка та місті Красноград виявили перевищення норми кишкової палочки.".