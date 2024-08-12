В Харькове был слышен взрыв
Взрыв услышали жители Харькова.
Ранее сообщали о воздушной тревоге.
«Жители Харьковской области – находитесь в укрытиях!» — призвал бригадный генерал Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 18:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв услышали жители Харькова.".