Live
  • Пн 12.08.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.12
  • EUR 44.89

В Харькове был слышен взрыв

Происшествия 18:33   12.08.2024
Оксана Якушко
В Харькове был слышен взрыв

Взрыв услышали жители Харькова.

Ранее сообщали о воздушной тревоге.

«Жители Харьковской области – находитесь в укрытиях!» — призвал бригадный генерал Сергей Мельник.

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове был слышен взрыв
В Харькове был слышен взрыв
12.08.2024, 18:33
Главные новости Харькова 12.08: фронт, ужесточение комендантского часа, взрыв
Главные новости Харькова 12.08: фронт, ужесточение комендантского часа, взрыв
12.08.2024, 18:37
Два дня не будут ходить трамваи в Харькове
Два дня не будут ходить трамваи в Харькове
12.08.2024, 17:37
Сегодня пик звездопада Персеиды: астроном из Харькова дал советы наблюдателям
Сегодня пик звездопада Персеиды: астроном из Харькова дал советы наблюдателям
12.08.2024, 16:26
Усиление комендантского часа на Харьковщине: присоединился Купянский район
Усиление комендантского часа на Харьковщине: присоединился Купянский район
12.08.2024, 14:47
Предлагали инвестировать в крипту: мошеннический колл-центр накрыли в Харькове
Предлагали инвестировать в крипту: мошеннический колл-центр накрыли в Харькове
12.08.2024, 13:08

Новости по теме:

15:36
Взрыв слышали в Харькове: Терехов предварительно сообщил, куда «прилетело»
15:28
Взрыв раздался в Харькове: Синегубов призвал быть в укрытиях
10:59
Синегубов сообщил, чем ударили по Харькову
09:57
Взрыв раздался в Харькове, мэр сообщил об ударе по центру
09:01
Взрыв слышали в Харькове: Синегубов сообщил, что обошлось без пострадавших

Вы читали новость: «В Харькове был слышен взрыв»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 августа 2024 в 18:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв услышали жители Харькова.".