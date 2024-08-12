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У Харкові було чутно вибух

Події 18:33   12.08.2024
Оксана Якушко
У Харкові було чутно вибух

Вибух почули мешканці Харкова.

Раніше повідомляли про повітряну тривогу.

“Мешканці Харківської області – перебуваєте у укриттях!” – закликав бригадний генерал Сергій Мельник.

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 18:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух почули мешканці Харкова.".