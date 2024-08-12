У Харкові було чутно вибух
Вибух почули мешканці Харкова.
Раніше повідомляли про повітряну тривогу.
“Мешканці Харківської області – перебуваєте у укриттях!” – закликав бригадний генерал Сергій Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2024 в 18:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух почули мешканці Харкова.".