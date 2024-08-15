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Экс-работница харьковского СИЗО работала на оккупантов: ей объявили подозрение

Общество 10:20   15.08.2024
Виктория Яковенко
Экс-работница харьковского СИЗО работала на оккупантов: ей объявили подозрение Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении в госизмене 42-летней бывшей инспектору ГУ «Харьковский следственный изолятор».

По данным Харьковской областной прокуратуры, во время захвата поселка Казачья Лопань она добровольно перешла на сторону врага.

«При оккупантах она стала «начальником отдела внутренней политики» во «Временной администрации освобожденных территорий Харьковского района», – добавили правоохранители.

Отмечается, что фигурантка проводила расселение военных ВС РФ, участвовала в распределении «гуманитарки» среди жителей, а также организовала выезд населения в РФ.

Женщину уволили с занимаемой должности в СИЗО. Решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 10:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении в госизмене 42-летней бывшей инспектору ГУ «Харьковский следственный изолятор».".