Експрацівниця харківського СІЗО працювала на окупантів: їй оголосили підозру
Фото: Харківська обласна прокуратура
Правоохоронці повідомили про підозру у держзраді 42-річній колишній інспекторці ДУ «Харківський слідчий ізолятор».
За даними Харківської обласної прокуратури, під час захоплення селища Козача Лопань вона добровільно перейшла на бік ворога.
«При окупантах вона стала «начальником відділу внутрішньої політики» у «Временной администрации освобожденных территорий Харьковского района», – додали правоохоронці.
Зазначається, що фігурантка здійснювала розселення військових ЗС РФ, брала участь у розподілі «гуманітарки» серед мешканців, а також організувала виїзд населення до РФ.
Наразі жінку звільнили із займаної посади у СІЗО. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: державна зрада, окупанти, підозра, прокуратура, СИЗО, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 10:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру у держзраді 42-річній колишній інспекторці ДУ «Харківський слідчий ізолятор».".