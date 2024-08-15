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Експрацівниця харківського СІЗО працювала на окупантів: їй оголосили підозру

Суспільство 10:20   15.08.2024
Вікторія Яковенко
Експрацівниця харківського СІЗО працювала на окупантів: їй оголосили підозру Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру у держзраді 42-річній колишній інспекторці ДУ «Харківський слідчий ізолятор».

За даними Харківської обласної прокуратури, під час захоплення селища Козача Лопань вона добровільно перейшла на бік ворога.

«При окупантах вона стала «начальником відділу внутрішньої політики» у «Временной администрации освобожденных территорий Харьковского района», – додали правоохоронці.

Зазначається, що фігурантка здійснювала розселення військових ЗС РФ, брала участь у розподілі «гуманітарки» серед мешканців, а також організувала виїзд населення до РФ.

Наразі жінку звільнили із займаної посади у СІЗО. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваної у розшук.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 10:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру у держзраді 42-річній колишній інспекторці ДУ «Харківський слідчий ізолятор».".