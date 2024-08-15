Почти двое суток не будет воды под Харьковом из-за ремонта на окружной

С 13:00 15 августа до 9:00 17 августа будет прекращено водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района.

Причина — ремонтные работы на водоводе на Окружной дороге, сообщили в КП «Харьковводоканал».

На предприятии напомнили о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.

Читайте также: Артезианские скважины планируют пробурить в медучреждениях Харькова