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Почти двое суток не будет воды под Харьковом из-за ремонта на окружной

Общество 16:06   15.08.2024
Елена Нагорная
Почти двое суток не будет воды под Харьковом из-за ремонта на окружной

С 13:00 15 августа до 9:00 17 августа будет прекращено водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района.

Причина — ремонтные работы на водоводе на Окружной дороге, сообщили в КП «Харьковводоканал».

На предприятии напомнили о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 16:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 13:00 15 августа до 9:00 17 августа будет прекращено водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района.".