Почти двое суток не будет воды под Харьковом из-за ремонта на окружной
С 13:00 15 августа до 9:00 17 августа будет прекращено водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района.
Причина — ремонтные работы на водоводе на Окружной дороге, сообщили в КП «Харьковводоканал».
На предприятии напомнили о необходимости всегда иметь достаточный запас воды для первоочередных нужд. Телефон для справок: 15-33.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КП «Харьковводоканал», нет воды, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2024 в 16:06;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 13:00 15 августа до 9:00 17 августа будет прекращено водоснабжение поселков Подворки и Солоницевка Харьковского района.".