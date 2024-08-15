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Майже дві доби не буде води під Харковом через ремонт на окружній

Суспільство 16:06   15.08.2024
Олена Нагорна
Майже дві доби не буде води під Харковом через ремонт на окружній

З 13:00 15 серпня до 9:00 17 серпня припинено водопостачання селищ Подвірки та Солоницівка Харківського району.

Причина – ремонтні роботи на водоводі на окружній дорозі, повідомили у КП «Харківводоканал».

На підприємстві нагадали про необхідність мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Серпня 2024 в 16:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 13:00 15 серпня до 9:00 17 серпня припинено водопостачання селищ Подвірки та Солоницівка Харківського району".