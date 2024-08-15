Майже дві доби не буде води під Харковом через ремонт на окружній

З 13:00 15 серпня до 9:00 17 серпня припинено водопостачання селищ Подвірки та Солоницівка Харківського району.

Причина – ремонтні роботи на водоводі на окружній дорозі, повідомили у КП «Харківводоканал».

На підприємстві нагадали про необхідність мати достатній запас води для першочергових потреб. Телефон для довідок: 15-33.

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