Смертельный обстрел Казачьей Лопани: ГСЧС опубликовала фото с места

На Харьковщине 49-летняя женщина погибла из-за российского обстрела в Казачьей Лопани.

«Сегодня утром военные преступники из рф убили 49-летнюю женщину, которая проживала в с. Казачья Лопань», — сообщил 17 августа начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его данным, смертельный обстрел произошел в 05:30 утра.

Подробности с места сообщили в ГСЧС.

«Произошли разрушения и повреждения частных жилых домов, хозяйственных сооружений и других дворовых застроек. Кроме этого, по разным адресам произошли два пожара, где погибла женщина. Работа спасателей усложняется из-за постоянных обстрелов», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели опубликовали фото с места трагедии.