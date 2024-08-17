Смертельный обстрел Казачьей Лопани: ГСЧС опубликовала фото с места
На Харьковщине 49-летняя женщина погибла из-за российского обстрела в Казачьей Лопани.
«Сегодня утром военные преступники из рф убили 49-летнюю женщину, которая проживала в с. Казачья Лопань», — сообщил 17 августа начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
По его данным, смертельный обстрел произошел в 05:30 утра.
Подробности с места сообщили в ГСЧС.
«Произошли разрушения и повреждения частных жилых домов, хозяйственных сооружений и других дворовых застроек. Кроме этого, по разным адресам произошли два пожара, где погибла женщина. Работа спасателей усложняется из-за постоянных обстрелов», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Читайте также: Армия РФ убила женщину на Харьковщине, ночью били КАБами — Синегубов
Спасатели опубликовали фото с места трагедии.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, новости Харькова, обстрел, погибшая, полиция, тимошко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Смертельный обстрел Казачьей Лопани: ГСЧС опубликовала фото с места»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 11:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 49-летняя женщина погибла из-за российского обстрела в Казачьей Лопани".