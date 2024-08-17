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Смертельный обстрел Казачьей Лопани: ГСЧС опубликовала фото с места

Происшествия 11:38   17.08.2024
Оксана Горун
Смертельный обстрел Казачьей Лопани: ГСЧС опубликовала фото с места

На Харьковщине 49-летняя женщина погибла из-за российского обстрела в Казачьей Лопани.

«Сегодня утром военные преступники из рф убили 49-летнюю женщину, которая проживала в с. Казачья Лопань», — сообщил 17 августа начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

По его данным, смертельный обстрел произошел в 05:30 утра.

Подробности с места сообщили в ГСЧС.

«Произошли разрушения и повреждения частных жилых домов, хозяйственных сооружений и других дворовых застроек. Кроме этого, по разным адресам произошли два пожара, где погибла женщина. Работа спасателей усложняется из-за постоянных обстрелов», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Спасатели опубликовали фото с места трагедии.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 августа 2024 в 11:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 49-летняя женщина погибла из-за российского обстрела в Казачьей Лопани".