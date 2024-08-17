Смертельний обстріл Козачої Лопані: ДСНС опублікувала фото з місця

На Харківщині 49-річна жінка загинула через російський обстріл у Козачій Лопані.

“Сьогодні вранці воєнні злочинці з рф вбили 49-річну жінку, яка мешкала в с. Козача Лопань”, – поінформував 17 серпня начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За його даними, смертельний обстріл стався о 05:30 ранку.

Подробиці з місця повідомили в ДСНС.

“Сталися руйнації й пошкодження приватних житлових будинків, господарчих споруд та інших надвірних забудов. Окрім цього, за різними адресами сталися дві пожежі, де загинула жінка. Робота рятувальників ускладнюється через постійні обстріли“, – поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Рятувальники опублікували фото із місця трагедії.