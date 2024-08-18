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14-летний парень в Харькове пошел гулять и не вернулся домой

Происшествия 22:15   18.08.2024
Оксана Якушко
14-летний парень в Харькове пошел гулять и не вернулся домой Фото: Нацполіція

Копы разыскали и вернули домой пропавшего 14-летнего подростка, оставшегося ночевать у знакомых, сообщили в Нацполиции.

Об исчезновении сына  сообщила жительница Харькова 17 августа. Женщина рассказала, что сын пошел гулять, не вернулся и на связь тоже не выходил. Вечером домой парень так и не пришел.

Ювенальные полицейские провели мониторинг его аккаунтов в соцсетях. Опросив друзей, копы установили его местонахождение. Исчезнувший ночевал у знакомых. Парня вернули домой.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2024 в 22:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы разыскали и вернули домой пропавшего 14-летнего подростка, оставшегося ночевать у знакомых, сообщили в Нацполиции.".