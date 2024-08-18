14-летний парень в Харькове пошел гулять и не вернулся домой

Копы разыскали и вернули домой пропавшего 14-летнего подростка, оставшегося ночевать у знакомых, сообщили в Нацполиции.

Об исчезновении сына сообщила жительница Харькова 17 августа. Женщина рассказала, что сын пошел гулять, не вернулся и на связь тоже не выходил. Вечером домой парень так и не пришел.

Ювенальные полицейские провели мониторинг его аккаунтов в соцсетях. Опросив друзей, копы установили его местонахождение. Исчезнувший ночевал у знакомых. Парня вернули домой.