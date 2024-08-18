14-річний хлопець у Харкові пішов гуляти і не повернувся додому
Копи розшукали та повернули додому зниклого 14-річного підлітка, що залишився ночувати у знайомих, повідомили у Нацполіції.
Про зникнення сина мешканка Харкова повідомила 17. Жінка розповіла, що син пішов гуляти, не повернувся, і на зв’язок також не виходив. Увечері додому хлопець так і не прийшов.
Ювенальні поліціянти здійснили моніторинг його акаунтів у соцмережах. Опитавши друзів, копи встановили його місцеперебування. Зникний ночував у знайомих. Хлопця повернули додому.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2024 в 22:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи розшукали та повернули додому зниклого 14-річного підлітка, що залишився ночувати у знайомих, повідомили у Нацполіції.".