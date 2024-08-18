Live
  • Нд 18.08.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 41.14
  • EUR 45.31

14-річний хлопець у Харкові пішов гуляти і не повернувся додому

Події 22:15   18.08.2024
Оксана Якушко
14-річний хлопець у Харкові пішов гуляти і не повернувся додому

Копи розшукали та повернули додому зниклого 14-річного підлітка, що залишився ночувати у знайомих, повідомили у Нацполіції.

Про зникнення сина мешканка Харкова повідомила 17. Жінка розповіла, що син пішов гуляти, не повернувся, і на зв’язок також не виходив. Увечері додому хлопець так і не прийшов.

Ювенальні поліціянти здійснили моніторинг його акаунтів у соцмережах. Опитавши друзів, копи встановили його місцеперебування. Зникний ночував у знайомих. Хлопця повернули додому.

Читайте також: Хотів поїхати: на вокзалі у Богодухові копи зустріли розгубленого підлітка

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 18 серпня: атаки росіян на Харківщині, обстріл
Головні новини Харкова 18 серпня: атаки росіян на Харківщині, обстріл
18.08.2024, 17:42
14-річний хлопець у Харкові пішов гуляти і не повернувся додому
14-річний хлопець у Харкові пішов гуляти і не повернувся додому
18.08.2024, 22:15
Сьогодні 18 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 серпня: яке свято та день в історії
18.08.2024, 06:00
Іноземні студенти та фабрики до Харкова після війни не повернуться – Сапронов
Іноземні студенти та фабрики до Харкова після війни не повернуться – Сапронов
18.08.2024, 19:09
Завтра до +36 С. Якою буде погода 19 серпня у Харкові та області
Завтра до +36 С. Якою буде погода 19 серпня у Харкові та області
18.08.2024, 20:06
11 атак здійснили росіяни на позиції ЗСУ на Харківщині – Генштаб
11 атак здійснили росіяни на позиції ЗСУ на Харківщині – Генштаб
18.08.2024, 17:41

Новини за темою:

22:11
Водія автівки Tesla, що ганяв зустрічною смугою у Харкові, впіймали
12:15
Чоловіка, який тонув у Харкові, врятував коп: яку найвищу нагороду він отримав
10:55
30 п’яних водіїв затримали копи на Харківщині за добу
17:02
У Вовчанську обстріляли авто поліції під час евакуації: коп загинув (відео)
12:31
Водія, який не пропустив швидку на дорозі, копи затримали у Харкові

Ви читали новину: «14-річний хлопець у Харкові пішов гуляти і не повернувся додому»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2024 в 22:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Копи розшукали та повернули додому зниклого 14-річного підлітка, що залишився ночувати у знайомих, повідомили у Нацполіції.".