14-річний хлопець у Харкові пішов гуляти і не повернувся додому

Копи розшукали та повернули додому зниклого 14-річного підлітка, що залишився ночувати у знайомих, повідомили у Нацполіції.

Про зникнення сина мешканка Харкова повідомила 17. Жінка розповіла, що син пішов гуляти, не повернувся, і на зв’язок також не виходив. Увечері додому хлопець так і не прийшов.

Ювенальні поліціянти здійснили моніторинг його акаунтів у соцмережах. Опитавши друзів, копи встановили його місцеперебування. Зникний ночував у знайомих. Хлопця повернули додому.