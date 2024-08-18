Live
  • Вс 18.08.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.14
  • EUR 45.31

ВС РФ усиливают штурмы у Липцев и координируют действия в Волчанске – ISW

Происшествия 08:27   18.08.2024
Оксана Якушко
ВС РФ усиливают штурмы у Липцев и координируют действия в Волчанске – ISW Фото: ISW

Российские войска продолжили наземные атаки к северу от Харькова в районе Липцев и Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 16 и 17 августа, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Харьковская группа войск Украины сообщила 17 августа, что российские войска усиливают штурмовые группы российского 7-го мотострелкового полка (11-й армейский корпус [АК], Ленинградский военный округ [ЛВО]) в районе Липцев и что подразделения российской 4-й добровольческой штурмовой бригады и 1009-го мотострелкового полка (6-я общевойсковая армия, ЛВО) координируют действия в Волчанске.

Читайте также: ISW: пешком и на мотоциклах пытаются воевать ВС РФ на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
17.08.2024, 12:38
По Харьковщине стало прилетать в десятки раз меньше КАБов: чем объясняют
По Харьковщине стало прилетать в десятки раз меньше КАБов: чем объясняют
17.08.2024, 21:30
Смертельное ДТП в Харькове устроила 55-летняя водительница — полиция (фото)
Смертельное ДТП в Харькове устроила 55-летняя водительница — полиция (фото)
17.08.2024, 19:04
Враг готовится к штурмам в районе Липцев и в Волчанске — ОТГВ «Харьков»
Враг готовится к штурмам в районе Липцев и в Волчанске — ОТГВ «Харьков»
16.08.2024, 10:47
ВС РФ усиливают штурмы у Липцев и координируют действия в Волчанске – ISW
ВС РФ усиливают штурмы у Липцев и координируют действия в Волчанске – ISW
18.08.2024, 08:27
16 атак россиян за минувшие сутки в Харьковской области — Генштаб ВСУ
16 атак россиян за минувшие сутки в Харьковской области — Генштаб ВСУ
18.08.2024, 08:45

Новости по теме:

07:42
В районе Липцев продвижения ВС РФ нет, штурмуют у Сотницкого Казачка — ISW
14:38
Россияне продвинулись к Старице на Харьковском направлении – ISW
07:52
Войска РФ незначительно продвинулись в районе Купянска на Харьковщине — ISW
08:20
ISW проанализировал информацию, что «оккупанты попали в окружение в Волчанске»
08:21
Село Глубокое на Харьковском направлении, вероятно, захватили россияне — ISW

Вы читали новость: «ВС РФ усиливают штурмы у Липцев и координируют действия в Волчанске – ISW»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 августа 2024 в 08:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска продолжили наземные атаки к северу от Харькова в районе Липцев и Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 16 и 17 августа, сообщает Институт изучения войны (ISW).".