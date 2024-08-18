ВС РФ усиливают штурмы у Липцев и координируют действия в Волчанске – ISW
Фото: ISW
Российские войска продолжили наземные атаки к северу от Харькова в районе Липцев и Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 16 и 17 августа, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Харьковская группа войск Украины сообщила 17 августа, что российские войска усиливают штурмовые группы российского 7-го мотострелкового полка (11-й армейский корпус [АК], Ленинградский военный округ [ЛВО]) в районе Липцев и что подразделения российской 4-й добровольческой штурмовой бригады и 1009-го мотострелкового полка (6-я общевойсковая армия, ЛВО) координируют действия в Волчанске.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: інститут вивчення війни, волчанск, институт изучения войны, липцы, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2024 в 08:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска продолжили наземные атаки к северу от Харькова в районе Липцев и Глубокого и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска 16 и 17 августа, сообщает Институт изучения войны (ISW).".