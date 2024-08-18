ЗС РФ посилюють штурми біля Липців та координують дії у Вовчанську – ISW
Російські війська продовжили наземні атаки на північ від Харкова в районі Липців та Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська 16 та 17 серпня, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Харківська група військ України повідомила 17 серпня, що російські війська посилюють штурмові групи російського 7-го мотострілецького полку (11-й армійський корпус [АК], Ленінградський військовий округ [ЛВО]) у районі Липців та що підрозділи російської 4-ї добровольчої штурмової бригади та 1009-го мотострілецького полку (6-а загальновійськова армія, ЛВО) координують дії у Вовчанську.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: інститут вивчення війни, вовчанськ, липцы, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2024 в 08:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські війська продовжили наземні атаки на північ від Харкова в районі Липців та Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська 16 та 17 серпня, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).".