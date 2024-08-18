ЗС РФ посилюють штурми біля Липців та координують дії у Вовчанську – ISW

Російські війська продовжили наземні атаки на північ від Харкова в районі Липців та Глибокого та на північний схід від Харкова в районі Вовчанська 16 та 17 серпня, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Харківська група військ України повідомила 17 серпня, що російські війська посилюють штурмові групи російського 7-го мотострілецького полку (11-й армійський корпус [АК], Ленінградський військовий округ [ЛВО]) у районі Липців та що підрозділи російської 4-ї добровольчої штурмової бригади та 1009-го мотострілецького полку (6-а загальновійськова армія, ЛВО) координують дії у Вовчанську.