Нехватка продуктов и отказ от выполнения задач: ОТГВ «Харьков» о проблемах РФ
Как прошли сутки на фронте в Харьковской области, сообщили в ОТГВ «Харьков» утром 21 августа.
«В районе населенного пункта Глубокое противник осуществил перегруппировку личного состава штурмовых групп, проводит эвакуацию потерь. Отмечена нехватка продуктов питания на передовых позициях. Вблизи Лукьянцев оккупанты осуществляют перемещение личного состава, проводят мероприятия логистического обеспечения. Ужесточились минометные расчеты в указанном районе. Продолжаются случаи отказов личного состава противника последующего выполнения боевых и специальных задач», — отметили защитники.
Вблизи Старицы, Бугроватки и Огурцового оккупанты осуществляют замены боевых изменений, проводят маскировки позиций. А в Волчанске враг усилил воздушную разведку и проводит подготовку к штурмовым действиям.
За сутки потери врага (безвозвратные и санитарные) составили 124 человека. Также на Харьковском направлении противник потерял уничтоженными и поврежденными 91 единицу вооружения и военной техники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: нехватка, ОТГВ "Харьков", потери, продукты, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2024 в 09:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как прошли сутки на фронте в Харьковской области, сообщили в ОТГВ «Харьков» утром 21 августа.".