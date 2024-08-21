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Нестача продуктів і відмови від виконання завдань – проблеми РФ на Харківщині

Суспільство 09:51   21.08.2024
Вікторія Яковенко
Нестача продуктів і відмови від виконання завдань – проблеми РФ на Харківщині Фото: ОТУВ “Харків”

Як минула доба на фронті в Харківській області, повідомили в ОТУВ «Харків» вранці 21 серпня.

«В районі населеного пункту Глибоке противник здійснив перегрупування особового складу штурмових груп, проводить евакуацію втрат. Відмічено нестачу продуктів харчування на передових позиціях. Поблизу Лукʼянців окупанти здійснюють переміщення особового складу, проводять заходи логістичного забезпечення. Посилили мінометні розрахунки у зазначеному районі. Продовжуються випадки відмов особового складу противника від подальшого виконання бойових та спеціальних завдань», – зазначили захисники.

Поблизу Стариці, Бугруватки та Огірцевого окупанти здійснюють заміни бойових змін, проводять заходи інженерного обладнання та маскування позицій. А у Вовчанську ворог посилив повітряну розвідку та проводить підготовку до штурмових дій.

За добу втрати ворога (безповоротні та санітарні) склали 124 особи. Також на Харківському напрямку противник втратив знищеними та пошкодженими 91 одиницю озброєння та військової техніки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2024 в 09:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як минула доба на фронті в Харківській області, повідомили в ОТУВ «Харків» вранці 21 серпня.".