По Харьковщине «прилетели» четыре ракеты Х-35, Искандер и «Шахед» — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, чем на протяжении суток били ВС РФ по Харьковщине.
«За сутки по гражданской инфраструктуре и безоружным жителям Харьковщины враг применил четыре ракеты Х-35, семь FPV-дронов, 1 Искандер», – отметил Синегубов.
Сегодня, 22 августа, с 03:18 по 04:50 оккупанты били по селу Гетьмановка. В результате обстрела горели частные дома и объекты социальной инфраструктуры. Пострадал 43-летний мужчина.
«22 сентября 02:20 село Отрадное, в результате массированного ракетного обстрела и БпЛА «Шахед» повреждено здание Шевченковского аграрного лицея. 22 августа 02:19 село Гетьмановка. В результате обстрела пострадала женщина», — добавил глава ХОВА.
В течение суток под вражескими обстрелами находились Казачья Лопань, где пострадала 56-летняя женщина, Каменка, Купянск, Петровка, Пески Радьковские, Нечволодовка, Шейковка и Изюмское.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, обстрел, пострадал, ракети, синегубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 09:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, чем на протяжении суток били ВС РФ по Харьковщине.".