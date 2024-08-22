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По Харьковщине «прилетели» четыре ракеты Х-35, Искандер и «Шахед» — Синегубов

Происшествия 09:07   22.08.2024
Виктория Яковенко
По Харьковщине «прилетели» четыре ракеты Х-35, Искандер и «Шахед» — Синегубов Фото: Юрий Демьяненко

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, чем на протяжении суток били ВС РФ по Харьковщине.

«За сутки по гражданской инфраструктуре и безоружным жителям Харьковщины враг применил четыре ракеты Х-35, семь FPV-дронов, 1 Искандер», – отметил Синегубов.

Сегодня, 22 августа, с 03:18 по 04:50 оккупанты били по селу Гетьмановка. В результате обстрела горели частные дома и объекты социальной инфраструктуры. Пострадал 43-летний мужчина.

«22 сентября 02:20 село Отрадное, в результате массированного ракетного обстрела и БпЛА «Шахед» повреждено здание Шевченковского аграрного лицея. 22 августа 02:19 село Гетьмановка. В результате обстрела пострадала женщина», — добавил глава ХОВА.

В течение суток под вражескими обстрелами находились Казачья Лопань, где пострадала 56-летняя женщина, Каменка, Купянск, Петровка, Пески Радьковские, Нечволодовка, Шейковка и Изюмское.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 09:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал, чем на протяжении суток били ВС РФ по Харьковщине.".