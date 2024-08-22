По Харківщині «прилетіли» чотири ракети Х-35, Іскандер і «шахед» – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував, чим впродовж доби били ЗС РФ по Харківщині.
«За добу по цивільній інфраструктурі та беззбройним жителям Харківщини ворог застосував чотири ракети Х-35, сім FPV-дронів, 1 Іскандер», – зазначив Синєгубов.
Сьогодні, 22 серпня, з 03:18 по 04:50 окупанти гатили по селу Гетьманівка. Внаслідок обстрілу горіли приватні будинки та обʼєкти соціальної інфраструктури. Постраждав 43-річний чоловік.
«22 вересня 02:20 село Отрадне, внаслідок масованого ракетного обстрілу та БпЛА «шахед» пошкоджена будівля Шевченківського аграрного ліцею. 22 серпня 02:19 село Гетьманівка. Внаслідок обстрілу постраждала жінка», – додав голова ХОВА.
Впродовж доби під ворожими обстрілами були Козача Лопань, де постраждала 56-річна жінка, Кам’янка, Куп’янськ, Петрівка, Піски Радьківські, Нечволодівка, Шийківка та Ізюмське.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, обстріл, пострадал, ракети, сінєгубов, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 09:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував, чим впродовж доби били ЗС РФ по Харківщині.".