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По Харківщині «прилетіли» чотири ракети Х-35, Іскандер і «шахед» – Синєгубов

Події 09:07   22.08.2024
Вікторія Яковенко
По Харківщині «прилетіли» чотири ракети Х-35, Іскандер і «шахед» – Синєгубов Фото: Юрій Дем’яненко

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував, чим впродовж доби били ЗС РФ по Харківщині.

«За добу по цивільній інфраструктурі та беззбройним жителям Харківщини ворог застосував чотири ракети Х-35, сім FPV-дронів, 1 Іскандер», – зазначив Синєгубов.

Сьогодні, 22 серпня, з 03:18 по 04:50 окупанти гатили по селу Гетьманівка. Внаслідок обстрілу горіли приватні будинки та обʼєкти соціальної інфраструктури. Постраждав 43-річний чоловік.

«22 вересня 02:20 село Отрадне, внаслідок масованого ракетного обстрілу та БпЛА «шахед» пошкоджена будівля Шевченківського аграрного ліцею. 22 серпня 02:19 село Гетьманівка. Внаслідок обстрілу постраждала жінка», – додав голова ХОВА.

Впродовж доби під ворожими обстрілами були Козача Лопань, де постраждала 56-річна жінка, Кам’янка, Куп’янськ, Петрівка, Піски Радьківські, Нечволодівка, Шийківка та Ізюмське.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 09:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував, чим впродовж доби били ЗС РФ по Харківщині.".