За прорыв РФ на Харьковщине преследуют ВСУ, а не коррупционеров – СМИ

Что привело к прорыву границы на Харьковщине? Расследование так называемого отступления из харьковских рубежей военнослужащих 125 бригады продолжается, бойцов допрашивают. С другой стороны, расследование коррупции на укреплении тех же харьковских рубежей заглохло на уровне исследования доказательств. Компании связаны с РФ, владельцы компаний связаны с ХОВА, которая продолжает платить им деньги. А из публичного доступа исчезают решения судов по этим уголовным делам, сообщает hromadske.

В 3 часа ночи 10 мая россияне численностью в 4-5 батальонов пехоты атаковали украинские войска и прорвали границу сразу в двух точках — в селе Липцы и Волчанске Харьковской области. Буквально сразу противник захватил четыре пограничных села — Стрелечье, Красное, Пыльное и Борисовку.

На второй полосе наступления, в 10 км к востоку, в первый же день россияне зашли в поселки Гатище и Плетеневка, и это дало им выход в Волчанск. Бои за этот город продолжаются до сих пор. 45 км этой границы обороняла 125 Львовская бригада ТРО, которая вынуждена была отступить. К тому моменту на второй полосе вероятного наступления россиян в Харьковской области уже должны быть бетонные укрепления — но их не было.

125 бригада и уголовное дело

Наступление россиян произошло 10 мая 2024 года. Бои продолжались около 5 дней. Впрочем, уже 11 мая Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по оставлению командирами 125 бригады границы в Харьковской области. Менее чем за сутки следователи установили, что в районе населенных пунктов Стрелечье, Красное, Борисовка, Пыльная Харьковского района и Гатище Чугуевского района Харьковской области, вдоль линии государственной границы Украины с РФ, во время штурмовых действий противника подразделения 125 бригады оставили боевые позиции.

Следователи установили, что командование этой бригады и подчиненных ей подразделений, а именно 415 отдельного стрелкового батальона 23 механизированной бригады, 172 отдельного стрелкового и других подразделений, вследствие небрежного отношения к военной службе надлежаще не организовало оборону позиций на границе Харьковской области, что привело к потере указанных позиций, военной техники и личного состава подразделения.

Командование 125 бригады – это генерал-лейтенант Артур Горбенко. Именно он утром 10 мая под руководством тогдашнего командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля руководил отражением российского наступления в направлении Липцев. А уже 15 мая был готов приказ об освобождении его от должности. Журналисты пообщались с Артуром Горбенко, чтобы понять, что происходило в начале мая на харьковских рубежах.

«Тяжелого вооружения у нас не было учитывая штат и подразделения, которые были в моем подчинении. Мне дали усиление, но это был достаточно небольшой минимум: несколько единиц артиллерийского вооружения, небольшое количество бронетехники, которая вообще была в минимальном количестве.

Бригада приняла свое сражение с начала наступления на Харьковщине, там, где мы держали оборону. Вели этот бой. Да, была там временная потеря определенных позиций, но я, как командир бригады, эти пять с половиной суток руководил боем. Комбаты, подчиненные мне, также вели боевые действия.

А уже в этот период, когда, условно говоря, бригада держала наступление, применяя все резервы, которые у меня были, уже на второй день Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство. Такое впечатление, будто уже были заранее готовы материалы по двум достаточно серьезным статьям», — рассказал командир бригады, генерал-лейтенант Артур Горбенко.

Статьи, по которым в ГБР открыли уголовное производство, действительно серьезные. Предварительная квалификация — самовольное оставление поля боя и небрежное отношение к военной службе.

На запрос hromadske ДБР ответило, что следствие продолжается, подозрение никому пока не объявляли. Между тем, военнослужащих сначала отправили в отпуск, а затем разделили на другие направления. Сейчас их вызывают на допросы в качестве свидетелей, и это все.

Фортификации посыпались

hromadske анонимно пообщались еще с несколькими военными, участвовавшими в майских событиях в Харьковской области. И вот что они говорят. Первое – на такую ​​линию обороны военных было очень мало. По объяснениям военнослужащих, такую ​​линию должно было оборонять не менее четырех раз больше личного состава.

«Смотрите, в бригаде там есть не периметр, там есть полоса обороны, и если брать по всем руководящим документам, то где-то на 3,5 — 5 км должен стоять батальон. Мы держали полосу 45 километров в ширину четырьмя неполными батальонами», — пояснил один из военных.

Второе – обеспечение техникой минимальное. Третье – управленческие решения. И еще один чрезвычайно важный фактор – это фортификации, с которыми на момент наступления россиян были серьезные проблемы.

В конце 2023 генерал Горбенко получил распоряжение принять оборонительные сооружения второго рубежа. По его словам, эти опорные пункты были в низовьях и заросли кустарником, траншеи осыпались. Бетонные постройки не были обустроены как следует. Потому он отказался их принимать. Среди населенных пунктов этой второй оборонительной линии было и село Липцы, куда россияне зашли 10 мая. На тот момент там уже должны были быть бетонные укрепления, однако их там не было.

«Я, как командир, как военный, скажу, что многие объекты, которые размещались в пределах ответственности моей полосы, не были завершены, были в неудовлетворительном состоянии. Зубы дракона там вдоль дороги стоят, хотя они должны уже в поле быть связаны и готовы. Действительно, я подтверждаю, что такие факты, к сожалению, есть. Может, не все я видел, что там по всему харьковскому участку в области делалось, но то, что я видел, оно, к сожалению, частично соответствует действительности», — рассказал генерал.

Одна из компаний, строивших укрепление на Харьковщине, — ООО «Проектный альянс» — основана 3 года назад. По состоянию на данный момент эта фирма уже получила заказы более чем на 1 миллиард 200 миллионов гривен. Это и реконструкция социальных объектов, и строительство в сфере терробороны. Только на фортификации в этом году Харьковская ОВА этой фирме перечислила уже 266 миллионов гривен.

Недавно большинство судебных постановлений по уголовным производствам по завышению цен на древесину из судебного реестра исчезли. Но в одном судебном решении, которое еще есть в публичном доступе, отмечено:

«Досудебным расследованием установлено, что древесина, поступившая в адрес Департамента жилищно-коммунального хозяйства от ООО ГЕРЦ ИНДУСТРИЯ, использовалась при выполнении договоров по строительству фортификационных сооружений, заключенных с рядом обществ, в частности ООО ПРОЕКТНЫЙ АЛЬЯНС. Осмотром объектов установлено некачественное их исполнение (засыпаны траншеи, подваленные конструкции, наличие трещин и отверстий). Территориальным сообществом на баланс сооружения приняты не были в связи с некачественным и неполным выполнением работ, а также несоответствием технической документации».

ООО «Проектный альянс» принадлежит поровну Андрею Колосу и Александру Сорочинскому. Андрей Колос — экс-глава департамента экономики той же Харьковской ОГА, которая сейчас так щедро насыпает ему тендерные средства. А еще он — действующий член исполкома Харьковского облсовета, когда-то баллотировавшийся от ОПЗЖ, и экспомощник нардепа Фельдмана, который до 2022 года тоже входил в ОПЗЖ, а когда-то — в БЮТ и Партию регионов.

Александр Сорочинский пошел еще дальше. Он имел общий бизнес с гражданином РФ, москвичем Олегом Лукиным. В 2013 году суд постановил ликвидировать их совместную ООО, но они до сих пор этого не сделали.

В начале 2023 года, когда «Проектный альянс» активно получал подряды ХОВА, среди его основателей был некий Игорь Рожков. Человек с таким же именем в российских реестрах указан как гражданин РФ, который является основателем нескольких российских строительных фирм. Семья Рожкова, в которую входит и его брат Никита Рожков – депутат Харьковского райсовета, тоже от ОПЗЖ, – в свое время активно вела бизнес в РФ.

ВСК по фортификациям

К концу мая 2024 года, после прорыва границы на Харьковщине, в парламенте создали Временную специальную комиссию. Председателем назначили депутата от партии «Слуга Народа», экс-комика и экс-сотрудника «95 квартала» Николая Задорожнего.

На одном из закрытых заседаний сотрудники СБУ сообщили, что открыто уже 30 уголовных производств на 20 миллиардов гривен, тогда как на строительство всех укреплений по Украине выделили около 46 миллиардов, сообщил секретарь этой комиссии, нардеп Михаил Бондарь.

15 июля этого года председатель комиссии Николай Задорожный получил подозрение от НАБУ в вымогательстве взятки в размере 3,4 миллиона гривен. Он якобы просил 14% от средств, выделенных на ремонт водопровода на Сумщине. После подозрения комиссия почему-то перестала собираться. Между тем, по словам нардепа Михаила Бондаря, на некоторых пограничных участках вообще нет никаких фортификаций.

«Есть участки, куда приезжает сам президент, там что-то делается, а есть участки, где прошел дождь – и все обрушилось, а есть участки, где вообще нет ничего, поэтому оно (заседание комиссии – ред.) все затягивалось, чтобы комиссия не получила ответы на задаваемые вопросы. Происходят какие-то кулуарные договоренности, чтобы поставить кого-то, наверное, такого, как затягивающий Николай Задорожный. То есть лояльного к руководству фракции. С 12 июля оно не работает», — рассказал нардеп.

Только 20 августа ВР официально сняла Задорожного с должности главы ВСК. Новым избранником стал другой «слуга народа» – Александр Бакумов.

А теперь подытожим. С одной стороны, расследование так называемого отступления из харьковских рубежей военнослужащих 125 бригады продолжается, военнослужащих допрашивают. С другой стороны, расследование коррупции на укреплении тех же харьковских рубежей заглохло на уровне исследования доказательств.

Так можно ли было бы предположить за более чем 2 года полномасштабного вторжения россии в Украину, что повторное наступление захватчиков произойдет? Достаточно ли сделали, чтобы максимально укрепить украинские рубежи для такого повторного наступления? Прекратилось ли зарабатывание на войне власть имущих ценой жизней украинцев?

Напомним, вопрос выбора поставщиков древесины для строительства фортификаций на Харьковщине ранее стал предметом колонки на сайте «Украинская правда». Глава Антикоррупционного центра «Межа» Мартина Богуславец заявила, что департамент ЖКХ ХОВА без конкурсов заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами, имеющими признаки фиктивности: ФЛП Чаус И.О., ООО «Герц індустрія», ООО «Сатисбуд», ООО «АТТ-БУД» и ООО «Деревообробне підприємство Восход». При этом, по ее данным, «владельцы» этих предприятий имеют за плечами судебные дела или долги и «даже не знают, что зарабатывают миллионы».

Как комментировал замначальника ХОВА Євгений Иванов, госпредприятия не имели возможности обеспечить погрузку, перевозку и разгрузку лесоматериалов, зато о такой готовности заявили фирмы, «биография» которых не вызывала вопросов. Начальник ХОВА Олег Синегубов объяснял, что тендерные процедуры не проводили, потому что боялись не успеть передать древесину в установленные сроки.

По данным ХАЦ, средняя цена на необработанную древесину (сосну) у лесхозов Харьковщины в этом году была 1500-1600 гривен за кубометр без учета логистики (погрузка, доставка, разгрузка), тогда как замначальника ХОВА Михаил Харнам сообщил, что древесину для оборонительных сооружений у частных фирм покупали в среднем по 5500 гривен за кубометр с расходами на логистику. Он назвал эту цену «рыночной». Также ХАЦ сообщал, что ХОВА не предоставила перечень гослесхозов, которые якобы отказались поставлять древесину для фортификаций.

Ранее стало известно, что следователи облуправления СБУ расследуют уголовное производство о возможной растрате при закупке древесины для строительства фортификаций на Харьковщине и тем самым препятствовании деятельности ВСУ (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 УКУ). Однако позже постановление Киевского райсуда Харькова от 21 мая исчезло из Единого госреестра судебных решений.