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Жара до +36. Какой будет погода 24 августа в Харькове и области

Погода 20:13   23.08.2024
Оксана Якушко
Жара до +36. Какой будет погода 24 августа в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 24 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 17 — 22°, днем ​​31 — 36°.

По городу: Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный↙️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 18 — 20°, днем ​​32 — 34°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 20:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 24 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".