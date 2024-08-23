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Спека до +36. Якою буде погода 24 серпня у Харкові та області

Погода 20:13   23.08.2024
Оксана Якушко
Спека до +36. Якою буде погода 24 серпня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 24 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів🌤.

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 17 – 22°, вдень 31 – 36°.

По місту: Без істотних опадів🌤.

Вітер північно – східний↙️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 18 – 20°, вдень 32 – 34°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 20:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 24 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".