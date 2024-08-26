Пять лесных пожаров бушуют на Харьковщине (фото)
Спасатели пытаются потушить все пять пожаров на Изюмщине, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.
По состоянию на 13:00 26 августа в Харьковской области продолжается ликвидация 5 лесных пожаров, а именно:
✅ вблизи села Петровское Завгородневское лесничества Изюмского лесхоза — пожар на площади 45 га;
✅ недалеко от города Балаклея Изюмского района горит хвойная подстилка на площади 120 га;
✅ недалеко от села Студенок Изюмского лесхоза горит хвойная подстилка на площади 32 га;
✅ вблизи поселка Боровая Боровского лесничества Изюмского района произошло 2 лесных пожара на площади 10,5 га и 0,4 га.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, ліс, лес, лесной пожар, пожары, спасатели;
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 16:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели пытаются потушить все пять пожаров на Изюмщине, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".