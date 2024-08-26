П’ять лісових пожеж вирують на Харківщині (фото)

Рятувальники намагаються загасити усі п’ять пожеж на Ізюмщині, повідомили у ДСНС у Харківській області.

Станом на 13:00 26 серпня на Харківщині триває ліквідація 5 лісових пожеж, а саме:

✅ поблизу с. Петрівське Завгороднівського лісництва Ізюмського лісгоспу — пожежа на площі 45 га;

✅ неподалік міста Балаклія Ізюмського району горить хвойна підстилка на площі 120 га;

✅ неподалік с. Студенок Ізюмського лісгоспу горить хвойна підстилка на площі 32 га;

✅ поблизу сел. Борова Борівського лісництва Ізюмського району сталося 2 лісові пожежі на площі 10,5 га та 0,4 га.