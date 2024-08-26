Ракетный удар по Харькову: Синегубов сообщил, куда пришелся
Фото: Вадим Беликов
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что российская ракета ударила по открытой территории.
«Около 08:05 враг нанес удар по г. Харькову, попадание зафиксировано в Немышлянском районе по открытой территории. На эту минуту – без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Отметим, что около восьми утра в Харькове слышали не менее трех взрывов. По сообщениям Воздушных сил ВСУ город атаковали, в том числе крылатыми ракетами.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прилет, ракетний удар, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 09:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что российская ракета ударила по открытой территории".