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Ракетный удар по Харькову: Синегубов сообщил, куда пришелся

Происшествия 09:42   26.08.2024
Оксана Горун
Ракетный удар по Харькову: Синегубов сообщил, куда пришелся Фото: Вадим Беликов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что российская ракета ударила по открытой территории.

«Около 08:05 враг нанес удар по г. Харькову, попадание зафиксировано в Немышлянском районе по открытой территории. На эту минуту – без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Отметим, что около восьми утра в Харькове слышали не менее трех взрывов. По сообщениям Воздушных сил ВСУ город атаковали, в том числе крылатыми ракетами.

Читайте также: Экстренные отключения света начались в Харькове после ракетной атаки

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 09:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что российская ракета ударила по открытой территории".