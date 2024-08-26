Live
  • Пн 26.08.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.84

Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив, куди припав

Події 09:42   26.08.2024
Оксана Горун
Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив, куди припав

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що російська ракета вдарила по відкритій території.

Близько 08:05 ворог завдав удар по м. Харків, влучання зафіксоване у Немишлянському районі по відкритій території. На цю хвилину – без постраждалих“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Зазначимо, що близько восьмої ранку в Харкові чули не менше трьох вибухів. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, місто атакували, в тому числі крилатими ракетами.

Читайте також: Екстрені відключення світла розпочалися в Харкові після ракетної атаки

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки
Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки
26.08.2024, 08:07
Масована ракетна атака по Україні: що відомо про наслідки
Масована ракетна атака по Україні: що відомо про наслідки
26.08.2024, 10:06
Вибух у Харкові: Синєгубов підтверджує ворожий удар
Вибух у Харкові: Синєгубов підтверджує ворожий удар
25.08.2024, 04:23
Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив, куди припав
Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив, куди припав
26.08.2024, 09:42
Екстрені відключення світла почалися в Харкові після ракетної атаки
Екстрені відключення світла почалися в Харкові після ракетної атаки
26.08.2024, 08:59
“Прильоти” в Харкові: Синєгубов повідомив перші дані
“Прильоти” в Харкові: Синєгубов повідомив перші дані
26.08.2024, 08:36

Новини за темою:

09:42
Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив, куди припав
09:25
Терехов відповів, чи демонтують пам’ятник Воїну-визволителю в Харкові
08:36
“Прильоти” в Харкові: Синєгубов повідомив перші дані
08:23
Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” 25 серпня
08:07
Вибухи лунають у Харкові на тлі масованої ракетної атаки

Ви читали новину: «Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив, куди припав»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 09:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що російська ракета вдарила по відкритій території".