Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив, куди припав

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що російська ракета вдарила по відкритій території.

“Близько 08:05 ворог завдав удар по м. Харків, влучання зафіксоване у Немишлянському районі по відкритій території. На цю хвилину – без постраждалих“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Зазначимо, що близько восьмої ранку в Харкові чули не менше трьох вибухів. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, місто атакували, в тому числі крилатими ракетами.