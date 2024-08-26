Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив, куди припав
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що російська ракета вдарила по відкритій території.
“Близько 08:05 ворог завдав удар по м. Харків, влучання зафіксоване у Немишлянському районі по відкритій території. На цю хвилину – без постраждалих“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Зазначимо, що близько восьмої ранку в Харкові чули не менше трьох вибухів. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, місто атакували, в тому числі крилатими ракетами.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 09:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що російська ракета вдарила по відкритій території".