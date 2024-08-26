Синегубов сообщил, куда «прилетело» 25 августа
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов региона за сутки.
В том числе Синегубов проинформировал об ударе по Чугуеву. Звук этого взрыва около полуночи слышали в некоторых районах Харькова.
«23:45 г. Чугуев. Произошли ракетные обстрелы по объекту инфраструктуры. Без пострадавших», — прокомментировал начальник ХОВА.
Также Синегубов сообщил о многочисленных разрушениях в прифронтовых и приграничных районах Харьковщины.
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Так, в Купянском районе под ударами была Великобурлукская громада. Там утром 25 августа fpv-дрон ударил по многоквартирной двухэтажке, а днем по открытой территории в Великом Бурлуке. Горела трава. Также в Купянском районе под обстрелом были Сеньково и Новоосиново — горели заброшенный садовый дом и трава. В Золочевской громаде обстреляли Одноробовку, уничтожив хозпостройки и повредив энергосети, а также Светличное (там повреждены частный и двухэтажный многоквартирный дома, энергосети и помещения местного сельхозпредприятия). В Чугуевском районе пожар из-за обстрела был в Белом Колодце. Во всех случаях обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, обстрелы, разрушения, руйнування, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 26 августа 2024 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов региона за сутки".