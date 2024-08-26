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Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” 25 серпня

Події 08:23   26.08.2024
Оксана Горун
Синєгубов повідомив, куди “прилетіло” 25 серпня Фото: Олег Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів регіону за добу.

Зокрема, Синєгубов поінформував про удар по Чугуєву. Звук цього вибуху близько опівночі чули в деяких районах Харкова.

“23:45, м. Чугуїв. Відбувся ракетний обстріл по об‘єкту інфраструктури. Без потерпілих”, – прокоментував начальник ХОВА.

Також Синєгубов повідомив про численні руйнування у прифронтових та прикордонних районах Харківщини.

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Так, у Куп’янському районі під ударами була Великобурлуцька громада. Там вранці 25 серпня fpv-дрон ударив по багатоквартирній двоповерхівці, а вдень по відкритій території у Великому Бурлуку. Горіла трава. Також у Куп’янському районі під обстрілом були Сенькове та Новоосинове – горіли занедбаний садовий будинок і трава. У Золочівській громаді обстріляли Одноробівку, знищивши господарчі споруди та пошкодивши енергомережі, а також Світличне (там пошкоджені приватний та двоповерховий багатоквартирний будинки, енергомережі та приміщення місцевого сільгосппідприємства). У Чугуївському районі пожежа через обстріл була в Білому Колодязі. У всіх випадках обійшлося без потерпілих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Серпня 2024 в 08:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів регіону за добу".