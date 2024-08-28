Live
  • Ср 28.08.2024
  • Харьков  +31°С
  • USD 41.3
  • EUR 46.1

Средства РЭБ РФ уничтожили на Харьковском направлении Слобожанские гвардейцы

Происшествия 14:42   28.08.2024
Оксана Якушко
Средства РЭБ РФ уничтожили на Харьковском направлении Слобожанские гвардейцы РЭБ РФ

Экипаж аэроразведки 5-й Слобожанской бригады НГУ на Харьковском направлении обнаружил в шансах военнослужащего РФ и ящики с радиооборудованием и кабелями, обычно применяемые для проведения радиоэлектронной борьбы с украинскими дронами, сообщили в ОТГВ «Харьков».

Координаты сразу передали гвардейцам. Экипаж ударных FPV-дронов «Strix» с первой попытки филигранно поразил цель и уничтожил ящики с радиооборудованием.
Находившийся рядом оккупант получил ранения, несовместимые с жизнью.

Читайте также: На передовую под Липцами РФ бросила бывших заключенных — ОТГВ «Харьков»

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сообщается, что СОУ попытались продвинуться в два района Белгородщины — ISW
Сообщается, что СОУ попытались продвинуться в два района Белгородщины — ISW
28.08.2024, 07:25
Паника на Белгородщине: сообщают о прорыве ВСУ из Харьковской области
Паника на Белгородщине: сообщают о прорыве ВСУ из Харьковской области
27.08.2024, 11:22
Часть Харькова останется без холодной воды 29 августа
Часть Харькова останется без холодной воды 29 августа
28.08.2024, 11:37
Девушку с гранатой остановили в здании железнодорожного вокзала в Харькове
Девушку с гранатой остановили в здании железнодорожного вокзала в Харькове
28.08.2024, 11:21
Одна ракета Х-59 в Изюме попала в хлебокомбинат, вторая в дом — полиция (фото)
Одна ракета Х-59 в Изюме попала в хлебокомбинат, вторая в дом — полиция (фото)
28.08.2024, 11:59
Средства РЭБ РФ уничтожили на Харьковском направлении Слобожанские гвардейцы
Средства РЭБ РФ уничтожили на Харьковском направлении Слобожанские гвардейцы
28.08.2024, 14:42

Новости по теме:

10:42
После восьми операций харьковский нацгвардеец вернулся в строй (фото)
21:19
Судье, сбившему насмерть нацгвардейца в Киеве, сообщили о подозрении
10:32
Судья на «Лексусе» насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве (видео)
10:04
Нацгвардеец из Харьковщины погиб на боевом держустве в Павлограде
12:22
«Есть свои особенности с передвижением» — нацгвардеец о ситуации под Купянском

Вы читали новость: «Средства РЭБ РФ уничтожили на Харьковском направлении Слобожанские гвардейцы»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 14:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экипаж аэроразведки 5-й Слобожанской бригады НГУ на Харьковском направлении обнаружил в шансах военнослужащего РФ и ящики с радиооборудованием и кабелями, обычно применяемые для проведения радиоэлектронной борьбы с украинскими дронами, сообщили в ОТГВ «Харьков».".