Экипаж аэроразведки 5-й Слобожанской бригады НГУ на Харьковском направлении обнаружил в шансах военнослужащего РФ и ящики с радиооборудованием и кабелями, обычно применяемые для проведения радиоэлектронной борьбы с украинскими дронами, сообщили в ОТГВ «Харьков».

Координаты сразу передали гвардейцам. Экипаж ударных FPV-дронов «Strix» с первой попытки филигранно поразил цель и уничтожил ящики с радиооборудованием.

Находившийся рядом оккупант получил ранения, несовместимые с жизнью.