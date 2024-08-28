Средства РЭБ РФ уничтожили на Харьковском направлении Слобожанские гвардейцы
РЭБ РФ
Экипаж аэроразведки 5-й Слобожанской бригады НГУ на Харьковском направлении обнаружил в шансах военнослужащего РФ и ящики с радиооборудованием и кабелями, обычно применяемые для проведения радиоэлектронной борьбы с украинскими дронами, сообщили в ОТГВ «Харьков».
Координаты сразу передали гвардейцам. Экипаж ударных FPV-дронов «Strix» с первой попытки филигранно поразил цель и уничтожил ящики с радиооборудованием.
Находившийся рядом оккупант получил ранения, несовместимые с жизнью.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: нацгвардеец, нацгвардия, ОТГВ "Харьков", РЄБ, рф, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 28 августа 2024 в 14:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экипаж аэроразведки 5-й Слобожанской бригады НГУ на Харьковском направлении обнаружил в шансах военнослужащего РФ и ящики с радиооборудованием и кабелями, обычно применяемые для проведения радиоэлектронной борьбы с украинскими дронами, сообщили в ОТГВ «Харьков».".