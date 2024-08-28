Засоби РЕБ РФ знищили на Харківському напрямку нацгвардійці (відео)

Екіпаж аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ на Харківському напрямку виявив у шанцях військовослужбовця РФ та ящики з радіообладнанням і кабелями, які зазвичай застосовують для проведення радіоелектронної боротьби з українськими дронами, повідомили в ОТУВ «Харків».

Координати відразу передали гвардійцям. А екіпаж ударних FPV-дронів “Strix” з першої спроби філігранно уразив ціль та знищив ящики з радіообладнанням.

Окупант, що знаходився поряд, дістав поранення, несумісні із життям.