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Засоби РЕБ РФ знищили на Харківському напрямку нацгвардійці (відео)

Події 14:42   28.08.2024
Оксана Якушко
Засоби РЕБ РФ знищили на Харківському напрямку нацгвардійці (відео)

Екіпаж аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ на Харківському напрямку виявив у шанцях військовослужбовця РФ та ящики з радіообладнанням і кабелями, які зазвичай застосовують для проведення радіоелектронної боротьби з українськими дронами, повідомили в ОТУВ «Харків».

Координати відразу передали гвардійцям. А екіпаж ударних FPV-дронів “Strix” з першої спроби філігранно уразив ціль та знищив ящики з радіообладнанням.

Окупант, що знаходився поряд, дістав поранення, несумісні із життям.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 14:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екіпаж аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ на Харківському напрямку виявив у шанцях військовослужбовця РФ та ящики з радіообладнанням і кабелями, які зазвичай застосовують для проведення радіоелектронної боротьби з українськими дронами, повідомили в ОТУВ «Харків».".