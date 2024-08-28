Засоби РЕБ РФ знищили на Харківському напрямку нацгвардійці (відео)
Екіпаж аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ на Харківському напрямку виявив у шанцях військовослужбовця РФ та ящики з радіообладнанням і кабелями, які зазвичай застосовують для проведення радіоелектронної боротьби з українськими дронами, повідомили в ОТУВ «Харків».
Координати відразу передали гвардійцям. А екіпаж ударних FPV-дронів “Strix” з першої спроби філігранно уразив ціль та знищив ящики з радіообладнанням.
Окупант, що знаходився поряд, дістав поранення, несумісні із життям.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: нацгвардія, нацгвардеец, ОТГВ "Харьков", РЄБ, рф, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2024 в 14:42;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екіпаж аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ на Харківському напрямку виявив у шанцях військовослужбовця РФ та ящики з радіообладнанням і кабелями, які зазвичай застосовують для проведення радіоелектронної боротьби з українськими дронами, повідомили в ОТУВ «Харків».".