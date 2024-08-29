Сыч с Донбасса отныне «защищает» Харьков вместе с Kraken (видео)

Боец спецподразделения Kraken Главного управления разведки МОУ, возвращаясь с Донбасса, спас сыча, который является символом ГУР. Птицу передали в экопарк под Харьковом и уже выпустили на волю.

«Эта история началась на Донбассе, — рассказал защитник. — Ночью после обстрела я ехал и на дороге увидел сыча. Он сидел и вроде бы был цел, но никак не реагировал. Поэтому я остановился, подошел и взял его… Мы с ним провели немного времени. Он оказался очень спокойным и, кажется, умным».

Птица не хотела есть и пить, выглядела напуганной. Скорее всего, шоковое состояние было вызвано артиллерийскими обстрелами, предполагают в подразделении.

Видео: Kraken/Telegram

Защитник принес сыча в экопарк под Харьковом. Ветеринар объяснил: если птица будет есть — выживет. К счастью, с пернатым все было хорошо. Работники экопарка назвали его Kraken — в честь подразделения спасителя — и через несколько дней выпустили на волю.

«Так что где-то рядом с городом у нас живет побратим, можно сказать, который теперь защищает город вместе с нами», — добавил защитник.