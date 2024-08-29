Сич із Донбасу відтепер «боронить» Харків разом із Kraken (відео)

Боєць спецпідрозділу Kraken Головного управління розвідки МОУ, повертаючись із Донбасу, врятував сича, який є символом ГУР. Птаха передали в екопарк під Харковом і вже випустили на волю.

“Ця історія почалася на Донбасі, – розповів захисник. – Вночі після обстрілу я їхав і на дорозі побачив сича. Він сидів і начебто був цілий, але ніяк не реагував. Тому я зупинився, підійшов і взяв його… Ми з ним провели трохи часу. Він виявився дуже спокійним і, здається, розумним”.

Птах не хотів їсти й пити, виглядав наляканим. Швидше за все, шоковий стан був спричинений артилерійськими обстрілами, припускають у підрозділі.

Відео: Kraken/Telegram

Захисник приніс сича до екопарку під Харковом. Ветеринар пояснив: якщо птах їстиме – виживе. На щастя, з пернатим все було добре. Працівники екопарку назвали його Kraken – на честь підрозділу рятівника – і за кілька днів випустили на волю.

«Так що десь поруч з містом в нас живе побратим, можна сказати, який тепер боронить місто разом із нами», — додав захисник.