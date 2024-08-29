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Взрывы будут слышны сегодня в обед в Харьковской области

Происшествия 12:22   29.08.2024
Оксана Якушко
Взрывы будут слышны сегодня в обед в Харьковской области

В Харьковской области днем ​​состоится разминирование, сообщили в ХОВА.

«С 14:00 до 16:00 включительно у села Тарановка Чугуевского района будет происходить контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 12:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области днем ​​состоится разминирование, сообщили в ХОВА.".