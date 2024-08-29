Взрывы будут слышны сегодня в обед в Харьковской области
В Харьковской области днем состоится разминирование, сообщили в ХОВА.
«С 14:00 до 16:00 включительно у села Тарановка Чугуевского района будет происходить контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, разминирование, розмінування, харьковщина, хова, Чугуевский район;
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 12:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области днем состоится разминирование, сообщили в ХОВА.".