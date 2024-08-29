Вибухи чутимуть сьогодні вдень у Харківській області
У Харківській області вдень відбудеться розмінування, повідомили у ХОВА.
«З 14:00 до 16:00 включно біля села Таранівка Чугуївського району відбуватиметься контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вибухи, розмінування, харківщина, хова, Чугуевский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 12:22;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області вдень відбудеться розмінування, повідомили у ХОВА.".