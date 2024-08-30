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До пяти возросло количество погибших в Харькове — Синегубов

Происшествия 17:33   30.08.2024
Оксана Якушко
До пяти возросло количество погибших в Харькове — Синегубов Скриншот видео из telegram Олега Синегубова

Количество погибших в результате удара КАБами по Харькову увеличилось, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Количество погибших выросло до 5 человек», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города. Позже он уточнил, что в центре обошлось без жертв. Однако КАБ прилетел по 12-этажке в Индустриальном районе. Дом частично разрушен и горит, есть погибшие и раненые. Также «прилет» был в Немышлянском районе — погибла девочка на детской площадке.

Читайте также: По Харькову ударили пять КАБов, откуда их запустили: данные ГУНП и прокуратуры

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 17:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество погибших в результате удара КАБами по Харькову увеличилось, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.".