До пяти возросло количество погибших в Харькове — Синегубов
Скриншот видео из telegram Олега Синегубова
Количество погибших в результате удара КАБами по Харькову увеличилось, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Количество погибших выросло до 5 человек», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, несколько взрывов прогремело в Харькове после 15:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что один из «прилетов» пришелся по центральной части города. Позже он уточнил, что в центре обошлось без жертв. Однако КАБ прилетел по 12-этажке в Индустриальном районе. Дом частично разрушен и горит, есть погибшие и раненые. Также «прилет» был в Немышлянском районе — погибла девочка на детской площадке.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: загиблі, КАБ, Олег Синегубов, погибшие, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 17:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество погибших в результате удара КАБами по Харькову увеличилось, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.".