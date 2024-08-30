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До п’яти зросла кількість загиблих у Харкові – Синєгубов

Події 17:33   30.08.2024
Оксана Якушко
До п’яти зросла кількість загиблих у Харкові – Синєгубов Скриншот відео з телеграм Олега Синегубова

Кількість загиблих внаслідок удару КАБами по Харкову збільшилася, проінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Кількість загиблих зросла до 5 осіб”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, кілька вибухів пролунало у Харкові після 15:18. Мер Харкова Ігор Терехов  повідомив, що один із “прильотів” припав по центральній частині міста. Пізніше він уточнив, що в центрі минулося без жертв. Проте КАБ прилетів по 12-поверхівці в Індустріальному районі. Будинок частково зруйнований та горить, є загиблі та поранені. Також “приліт” був у Немишлянському районі – загинула дівчинка на дитячому майданчику.

Читайте також: По Харкову вдарили п’ять КАБів, звідки їх запустили: дані ГУНП та прокуратури

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 17:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість загиблих внаслідок удару КАБами по Харкову збільшилася, проінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.".