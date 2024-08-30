До п’яти зросла кількість загиблих у Харкові – Синєгубов

Кількість загиблих внаслідок удару КАБами по Харкову збільшилася, проінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Кількість загиблих зросла до 5 осіб”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, кілька вибухів пролунало у Харкові після 15:18. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що один із “прильотів” припав по центральній частині міста. Пізніше він уточнив, що в центрі минулося без жертв. Проте КАБ прилетів по 12-поверхівці в Індустріальному районі. Будинок частково зруйнований та горить, є загиблі та поранені. Також “приліт” був у Немишлянському районі – загинула дівчинка на дитячому майданчику.