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Синегубов: в Харькове 47 пострадавших, 20 — тяжелые или крайне тяжелые (видео)

Происшествия 18:09   30.08.2024
Елена Нагорная
Синегубов: в Харькове 47 пострадавших, 20 — тяжелые или крайне тяжелые (видео)

До 47 возросло количество пострадавших от ударов по Харькову, 20 из них — в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, есть пострадавшие с ампутациями. Один из раненых скончался в медучреждении. На верхних этажах частично разрушенной двенадцатиэтажки в Индустриальном районе могут находиться люди — по меньшей мере одна женщина. Есть риск разрушения дома.

«Поэтому сейчас работники ГСЧС там делают все возможное, чтобы спасти людей», — сказал Синегубов.

Видео: ХОВА

Напомним, КАБы летели на Харьков после 15:18. Взрывы прогремели в четырех районах города: в центре, в Индустриальном, Немышлянском и Слободском. Начальник ГУ Нацполиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил: по городу прилетело пять корректируемых авиабомб. В Немышлянском районе КАБ попал по детской площадке на бульваре Юрьева, погибла 14-летняя девочка. В Индустриальном «прилет» был прямо по жилой 12-этажке. Один из подъездов дома частично разрушен, на месте возник пожар. В Слободском районе зафиксировали два «прилета», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Один КАБ ударил по складским помещениям, второй — вблизи жилых домов. В центре попадание было в землю, горела трава.

Известно о пяти погибших, большинство — жители многоэтажки. Еще 47 человек пострадали. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ситуация в поврежденной многоэтажке — очень сложная. Также, по его данным, полностью разрушены несколько частных домов. В Харькове после ударов возникли перебои с электричеством, однако облэнерго заверило, что скоро все уладят. Дальнейшую судьбу поврежденной многоэтажки решат после завершения аварийно-спасательных работ.

Руководитель облпрокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что КАБы на Харьков сбрасывали российские самолеты СУ-34 с территории Белгородской области. Они отбомбились за 25 километров до границы — вблизи населенного пункта Дубовое. До самого отдаленного места попадания КАБы пролетели 65 километров. На трагедию в Харькове уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что Украине нужны возможности уничтожать российскую авиацию на аэродромах, где она базируется. А для этого партнеры должны предоставить разрешение на использование дальнобойного оружия. Терехов подчеркнул: город нуждается в современной противовоздушной защите.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 18:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 47 возросло количество пострадавших от ударов по Харькову, 20 из них — в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".